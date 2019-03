Décès à 26 ans du nageur de Hong Kong Kenneth To

Kenneth To sous le maillot australien lors du 100 m brasse des Mondiaux de natation à Dubaï, le 18 octobre 2013MARWAN NAAMANI

Le nageur de Hong Kong Kenneth To est décédé subitement à l'âge de 26 ans après un malaise dans les vestiaires lors d'un camp d'entraînement en Floride, a annoncé mardi l'Institut des sports de Hong Kong.

Selon cette source, Kenneth To, membre de l'équipe d'Australie avant de passer sous les couleurs de son Hong Kong natal, effectuait un stage de trois mois à l'Université de Floride.

"Il (To) s'est senti mal lors d'une séance d'entraînement et a été transporté à l'hôpital où, hélas, il est décédé", a indiqué dans un communiqué l'Institut "profondément choqué et attristé" par la nouvelle.

"Faites que la douleur n'existe pas au paradis... RIP", a écrit sur les réseaux sociaux chinois le multiple champion olympique Sun Yang qui a été coéquipier avec To dans le relais 4x100m des Jeux de Chine 2017.

Dans sa carrière, To a remporté l'or du relais 4x100 m aux Jeux du Commonwealth 2014 et l'argent mondial du relais 4x100m 4 nages en 2013 avec l'équipe d'Australie, pays où il a grandi avant de passer en 2016 sous les couleurs de Hong Kong.