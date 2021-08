Décès à 38 ans de l'homme le plus grand d'Amérique

(Belga) L'homme le plus grand des Etats-Unis -- 2,35 m sous la toise -- est décédé vendredi d'une pathologie cardiaque à l'âge de 38 ans dans l'Etat du Minnesota, a annoncé sa mère sur Facebook.

Américain d'origine ukrainienne, Igor Vovkovinskiy a vécu une existence placée sous le signe de la maladie, une tumeur déclenchant chez lui une sécrétion excessive d'hormones de croissance. C'est pour cette raison que sa famille s'était installée, dans son enfance, à Rochester, une ville septentrionale des Etats-Unis réputée pour son pôle de santé. Déjà grand pour son âge, le "petit" Igor a malgré les traitements continué de grandir pour atteindre une taille record pour les Etats-Unis, ce qui fut constaté par des commissaires du livre Guinness des records alors qu'il avait 27 ans. Lors de l'édition 2013 du concours de l'Eurovision, Igor Vovkovinskiy avait transporté sur scène, dans ses bras, la chanteuse représentant l'Ukraine. Il avait connu précédemment un autre moment de célébrité en 2009, en étant remarqué par Barack Obama lors d'un meeting politique. Le géant, qui arborait un tee-shirt affichant "World's Biggest Obama Supporter" et dominait la foule de militants rassemblés, avait échangé une poignée de main avec le président démocrate. Selon le livre Guinness, l'homme le plus grand du monde est actuellement le Turc Sultan Kösen (2,51 mètres). Mais l'homme le plus grand de l'Histoire moderne est un Américain, Robert Wadlow, qui a atteint la taille de 2,72 m. Souffrant également d'une production anormalement élevée d'hormones de croissance, il est mort en 1940, âgé seulement de 22 ans. (Belga)