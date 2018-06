Décès à 87 ans de D.J. Fontana, le batteur d'Elvis Presley

(Belga) Le batteur D.J. Fontana, dernier membre encore vivant du groupe d'Elvis Presley, avec qui il a enregistré des centaines de morceaux, est mort à l'âge de 87 ans, a annoncé jeudi sa famille.

Son fils David Fontana a écrit sur Facebook que D.J. Fontana, qui a rejoint le Rock and Roll Hall of Fame, le panthéon du rock, en 2004, était décédé paisiblement dans son sommeil mercredi soir. Dominic Joseph Fontana est l'un des premiers à avoir ajouté la batterie à un genre musical qui allait donner le rock'n roll, à une époque où les chanteurs se passaient souvent de ces percussions. Fontana, originaire de Louisiane, dans le sud du pays, a fait la rencontre en 1954 du guitariste d'Elvis, Scotty Moore, qui lui a proposé de rejoindre leur groupe. "Ça a marché, mais je m'étais dit qu'ils avaient un son si unique que ce n'était pas la peine de le couvrir avec de la batterie et du bruit", avait-il expliqué au Washington Post en 1986. "Donc je me suis mis en retrait, et c'est comme ça que j'ai eu le boulot". (Belga)