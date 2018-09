Décès d'Arthur Mitchell, premier danseur étoile noir américain

Arthur Mitchell et ses danseurs du Dance Theatre of Harlem le 6 février 2006 à WashingtonJIM WATSON

Le new-yorkais Arthur Mitchell, premier danseur étoile noir américain, est décédé mercredi à l'âge de 84 ans, a annoncé le Dance Theatre of Harlem, la compagnie qu'il avait co-fondée en 1969.

Né et élevé à Harlem, le danseur avait intégré le New York City Ballet en 1955, après avoir été repéré dans la comédie musicale "House of Flowers", de l'écrivain Truman Capote.

Dans un entretien au New York Times en janvier, Arthur Mitchell se souvenait de plusieurs réactions hostiles dans le public et même d'un commentaire raciste lorsqu'il avait tenu le rôle principal pour la première fois, durant la saison 1955-56.

"Il y avait un type chauve assis juste derrière le chef d'orchestre", se rappelait-il lors d'un entretien à la chaîne locale Fox5 en février. "Il a dit: mon Dieu! Ils ont un nègre dans la troupe!"

"Et à la fin (de la représentation), j'ai eu droit à une +standing ovation+", expliquait-il, tout sourire. "Je suis entré dans leurs coeurs en dansant".

Dès 1957, le danseur et chorégraphe d'origine russe George Balanchine, co-créateur du New York City Ballet, lui offre le rôle principal dans "Agon", qu'il jouera avec la danseuse blanche Diana Adams, du jamais vu.

"Tout le monde était contre lui", racontait Arthur Mitchell au sujet de Balanchine dans son entretien au New York Times. "Il savait ce à quoi il faisait face et il a dit: tu sais, mon ami, il va falloir que ce soit parfait".

Doté d'un charisme hors norme et d'une élégance naturelle, le danseur a longtemps fui l'attention, refusant d'être médiatisé comme le premier danseur noir américain à se faire une place à ce niveau.

"Laissez-moi rentrer dans la troupe et tout ce que je gagnerai viendra de mon travail et de mon talent", expliquait-il à Fox5 à propos de son état d'esprit de l'époque.

En 1962, Arthur Mitchell devient le premier danseur étoile noir américain de l'histoire. Il dansera avec le New York City Ballet jusqu'en 1970.

Engagé dans le mouvement pour les droits civiques, il crée avec Karel Shook, en 1969, le Dance Theatre of Harlem, qui donnera ses premiers cours dans un ancien parking de la 152ème rue. Près de cinquante ans plus tard, le "DTH" est devenu une institution.

En juin 2015, soixante ans après les premiers pas d'Arthur Mitchell avec le New York City Ballet, la danseuse Misty Copeland devait devenir la première Noire américaine à être promue danseuse étoile.