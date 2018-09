Décès d'une jeune Belge au Canada: les autorités lancent un appel au public

Les autorités canadiennes lancent un appel à toute personne qui aurait pu convoyer Amélie Sakkalis, une jeune Tournaisienne de 28 ans retrouvée morte le 22 août dernier à Boston Bar (Colombie britannique), indique le journal canadien The Star.

"L'équipe d'enquête intégrée pour les homicides (Integrated Homicide Investigative Team, IHIT) demande aux personnes qui ont convoyé l'auto-stoppeuse entre Penticton et Boston Bar le 22 août dernier de se manifester", a indiqué Frank Jang de l'IHIT. Le corps sans vie d'une jeune Tournaisienne a été retrouvé le 22 août dernier à Boston Bar en Colombie britannique. La mort a immédiatement été considérée comme suspecte par les enquêteurs locaux.

Un homme, résidant en Colombie britannique, a été arrêté sur les lieux, mais a été relâché depuis. M. Jang a précisé que l'individu n'avait pas été inculpé mais qu'il pourrait détenir des informations utiles à l'enquête. La police a aussi saisi une Chevy Astro blanche de 1994 qui pourrait être associée à l'homicide. "Nous pourrions examiner d'autres véhicules", a encore indiqué M. Jang expliquant que la jeune femme a pu prendre plusieurs voitures durant son voyage depuis Pentincton. "Elle a pu faire du stop en prenant plusieurs voitures". "La famille d'Amélie a été prévenue du meurtre et nous appelons quiconque, disposant d'informations, à se manifester le plus vite possible", a ajouté M. Jang