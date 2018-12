Décès de George H.W. Bush: Emmanuel Macron salue un "soutien de l'alliance avec l'Europe"

(Belga) Emmanuel Macron a rendu hommage samedi à l'ancien président des Etats-Unis George H. W. Bush, décédé vendredi soir, en décrivant un "grand dirigeant et un soutien sans faille de l'alliance avec l'Europe".

"Au nom du peuple français, j'adresse mes condoléances à la nation américaine suite au décès de l'ancien président américain George Bush père. C'était un grand dirigeant et un soutien sans faille de l'alliance avec l'Europe. Nos pensées à sa famille et à ses proches", a écrit le président français sur son compte Twitter. L'ancien président des Etats-Unis George H. W. Bush, qui dirigea son pays de 1989 à 1993, est mort vendredi soir à l'âge de 94 ans, son décès suscitant les hommages unanimes de la classe politique et de ses successeurs. (Belga)