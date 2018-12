Décès de George H.W. Bush: ses successeurs lui rendent hommage

(Belga) Après le président en exercice, Donald Trump, Barack Obama et Bill Clinton ont également rendu hommage à l'ancien président américain, George H. W. Bush, décédé vendredi à l'âge de 94 ans.

Pour Donald Trump et son épouse Melania, George H. W. Bush a incité par son "authenticité essentielle, un bon sens désarmant et un engagement inébranlable dans la foi, la famille et le pays", des générations de compatriotes à s'engager pour le service public, à, selon les mots de George Bush, 'être un millier de repères lumineux', mettant en valeur la grandeur, l'espoir, et la place de l'Amérique à travers le monde. "Avec son jugement solide, son sens commun, son leadership imperturbable, le président Bush a guidé notre nation, et le monde, vers une conclusion pacifiste et victorieuse de la Guerre froide." Pour le prédécesseur de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis, Barack Obama, l'Amérique a perdu un patriote et un être humain dévoué. "Nos cœurs sont lourds aujourd'hui, mais aussi emplis de gratitude. Nos pensées vont à l'ensemble de la famille Bush et à tous ceux qui ont été inspirés par l'exemple de George et Barbara Bush." Bill Clinton, qui a évincé Bush senior de la Maison blanche en 1992, après un mandat, s'est également exprimé. "Hillary et moi pleurons la mort du président George H. W. Bush et le remercions pour sa longue et belle vie, faite de service, d'amour et d'amitié." Bill Clinton a également précisé qu'il considérait comme "l'un des plus beaux cadeaux de sa vie", son amitié avec son rival républicain.