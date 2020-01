Décès de Kobe Bryant - Une des filles de Kobe Bryant est également morte dans l'accident de leur hélicoptère

(Belga) Une des quatre filles de Kobe Bryant, Gianna âgée de 13 ans, fait partie, avec son père, des cinq personnes tuées dans l'accident d'hélicoptère survenu dimanche à Calabasas dans le sud de la Californie, a annoncé le maire de Los Angeles Eric Garcetti.

"L.A. est aux côtés de la famille Bryant après la perte de Gianna, qui a péri avec son père et ses amis dans la tragédie d'aujourd'hui. Kobe aimait farouchement ses filles, et cet amour l'a inspiré à être un défenseur extraordinaire des femmes et des filles dans le sport", a-t-il tweeté. Kobe Bryant, quintuple champion NBA avec les Lakers, son club de toujours, est décédé dimanche matin dans le crash de son hélicoptère survenu à Calabasas. Le basketteur, père de quatre enfants, était à bord de son hélicoptère privé avec quatre autres personnes, lorsque celui-ci est brusquement tombé, avant de s'enflammer. Aucune personne n'a survécu au crash. La cause de l'accident n'est pas encore connue. (Belga)