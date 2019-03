Décès de l'acteur américain Jan-Michael Vincent, star de "Supercopter"

(Belga) L'acteur américain Jan-Michael Vincent, connu en Europe pour son rôle dans la série télévisée "Supercopter", est décédé à l'âge de 73 ans.

Il est mort le 10 février, selon le certificat de décès publié par le comté de Buncombe, en Caroline du Nord. Sa mort n'a été apprise par les médias américains qu'en fin de semaine. Révélé dans les années 70 grâce à sa belle gueule et ses yeux bleus, il avait commencé sa carrière en tournant principalement dans des westerns ou des films d'action aux côtés de stars comme Charles Bronson, Gene Hackman ou John Wayne. Mais c'est en 1984, grâce à la série télévisée "Supercopter" ("Airwolf" en VO) qu'il accéda à une (éphémère) notoriété. Il y incarne Springfellow Hawk, pilote d'hélicoptère d'exception, séducteur et baroudeur. Le show était rythmé par des explosions et une bande son remplie de synthés, dans la pure tradition - un peu désuète - des années 1980. Après ces années de gloire, miné par les problèmes d'alcool, il fut cantonné aux séries B. Il est mort d'un arrêt cardiaque. (Belga)