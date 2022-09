Décès de la reine Elizabeth II: des Français "un peu bouleversés" se recueillent devant Buckingham Palace

L'émotion suite au décès de la reine Elizabeth II est internationale. Devant le palais de Buckingham, notre envoyée spéciale Amélie Schildt a rencontré deux Français venus rendre hommage à la monarque. "Quand on a su la morte de la reine, on a tous été un peu dérangés, bouleversés", explique une jeune femme juste devant les grilles. "On la connaît depuis qu'on est petit, elle a toujours été là. Donc je trouve ça un peu dérangeant."

Les gens sont venus spontanément

Comme beaucoup de gens dans la nuit, le duo est simplement venu rendre hommage à la monarque. "Les gens sont venus spontanément, sous le choc", indique un Français résident à Londres. "Je pense que l'émotion va monter dans les prochains jours." Car selon lui, il faut un temps pour réaliser qu'Elizabeth II n'est plus là. "Elle est là depuis 70 ans", dit-il. "C'est une des rares personnes qui a toujours été là. Elle était d'une stabilité qu'on ne voit plus maintenant. Une nouvelle page de l'Histoire se tourne."

"On l'a appris en sortant du métro"

Devant le monument en l'honneur de la reine Victoria, un autre Français vivant à Londres est aussi marqué par la nouvelle. "On l'a appris en sortant du métro", explique-t-il. "Il y a beaucoup d'émotions pour les Anglais mais aussi pour nous." Sa compagne est surprise par la foule présente devant le palais. "Je ne m'y attendais pas, c'est émouvant", conclu-t-elle.