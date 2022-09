Décès de la reine Elizabeth II - L'empereur du Japon et son épouse iront aux funérailles d'Elizabeth II

(Belga) L'empereur Naruhito du Japon et son épouse Masako assisteront aux funérailles de la reine Elizabeth II, effectuant ainsi leur premier voyage à l'étranger depuis leur accession au trône du Chrysanthème en 2019, a annoncé mercredi le gouvernement japonais.

Leur présence, évoquée depuis samedi par les médias japonais, a été officiellement confirmée par le porte-parole du gouvernement, Hirokazu Matsuno. Il a indiqué que le couple impérial serait présent aux funérailles d'Etat prévues le 19 septembre à Londres, précisant toutefois que le Premier ministre Fumio Kishida et d'autres responsables gouvernementaux n'y assisteraient pas. La reine Elizabeth II a connu trois générations de membres de la famille impériale japonaise et avait invité l'empereur Naruhito et son épouse à visiter le Royaume-Uni, mais le voyage avait été annulé en raison de la pandémie, a indiqué M. Matsuno. L'empereur a fréquenté l'Université d'Oxford dans les années 1980 et l'impératrice Masako y a également étudié en tant que jeune diplomate à la même époque. Pendant ses études, Naruhito a rencontré la reine et des membres de la famille royale britannique, notamment lors d'une visite au château de Balmoral, en Ecosse. Le père de Naruhito, Akihito, a assisté au couronnement de la reine en 1953 en tant que prince héritier, fils aîné de l'empereur de l'époque, Hirohito. (Belga)