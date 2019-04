Décès de Le Duc Anh, ex-président du Vietnam qui aida à renverser les Khmers rouges

(Belga) Le général Le Duc Anh, président du Vietnam dans les années 1990 et qui contribua à renverser le régime Khmer rouge au Cambodge voisin, est décédé à l'âge de 99 ans. Le Duc Anh est décédé "après une longue période de maladie", ont déclaré mardi les médias officiels.

Né en 1920, Le Duc Anh, aveugle d'un oeil, avait rejoint le parti communiste vietnamien dès les années 1930. Il a participé aux combats contre la puissance coloniale française et fut l'un des "libérateurs de Saïgon" contre le gouvernement soutenu par les Etats-Unis pendant la guerre du Vietnam. Il a aussi joué un rôle de premier plan lors de l'invasion du Cambodge par les troupes vietnamiennes qui a abouti à chasser les Khmers rouges du pouvoir en 1978 et à installer au Cambodge un régime soutenu par Hanoï. Duc Anh fut président du Vietnam de 1992 à 1997. Il a toujours défendu la primauté du régime communiste alors que le pays s'est engagé au milieu des années 1980 sur la voie de profondes réformes pour accéder à l'économie de marché. En 1995, il avait notamment signé plusieurs mandats d'arrêt contre des réformateurs radicaux au sein du parti qui avait osé remettre en cause son monopole du pouvoir. Des funérailles nationales doivent se tenir dans quelques jours. (Belga)