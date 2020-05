Décès de Little Richard: "la plus grande inspiration de mon adolescence"

(Belga) Le chanteur des Rolling Stones Mick Jagger s'est dit samedi "très triste" à l'annonce du décès du musicien américain Little Richard. "Il était la plus grande inspiration de mes jeunes années d'adolescence et sa musique possède toujours la même énergie maintenant que lorsqu'elle est apparue dans les années cinquante", a-t-il commenté via les réseaux sociaux.

"Lorsque l'on était en tournée ensemble, je regardais ses mouvements chaque soir et cela m'apprenait comment capter le public et l'impliquer. Il me donnait des conseils et était si généreux. Il a tellement contribué à la musique populaire", a encore ajouté Mick Jagger. (Belga)