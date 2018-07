Décès de Lord Carrington, dernier survivant du gouvernement Churchill d'après-guerre

(Belga) Peter Carington, ancien ministre britannique des Affaires étrangères et dernier membre survivant du gouvernement Churchill d'après-guerre, est décédé à 99 ans, a annoncé mardi Downing Street.

Lord Carrington, dont le patronyme s'est enrichi d'un r lorsqu'il a rejoint la chambre des Lords, avait servi dans le gouvernement conservateur de Winston Churchill de 1951 à 1955. C'est "une très triste nouvelle", ont déclaré les services de la Première ministre Theresa May. David Lidington, secrétaire d'Etat auprès du cabinet de Theresa May, a salué sur Twitter "une carrière dédiée au service public". En 1982, Lord Carrington avait démissionné du gouvernement de Margaret Thatcher, dont il était ministre des Affaires étrangères depuis 1979, en raison de la guerre des Malouines. Il avait assumé la responsabilité du débarquement argentin dans cet archipel de l'Atlantique sud, contrôlé par le Royaume-Uni. Les Malouines sont situées à 400 kilomètres des côtes argentines et à 12.700 kilomètres de Londres. Elles sont toujours revendiquées par l'Argentine, plus de trente ans après la guerre éclair qui a opposé ce pays au Royaume-Uni, victorieux à l'issue de 74 jours de conflit. Lord Carrington a également été secrétaire général de l'Otan de 1984 à 1988.