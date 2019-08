Décès de Nora Quoirin en Malaisie: les parents réagissent

Meabh Jaseprine Quoirin et Sebastien Marie Philipe, les parents de Nora

L'adolescente franco-irlandaise décédée après avoir disparu d'un complexe hôtelier malaisien est morte des suites d'une hémorragie interne en raison notamment du manque de nourriture. Les parents de l'adolescente estiment que leur fille "est décédée dans des circonstances extrêmement complexes".

Les parents de Nora Quoirin, l'adolescente franco-irlandaise retrouvée morte mardi dans la jungle malaisienne dix jours après sa disparition, ont réclamé vendredi de récupérer son corps, a annoncé la police, après une autopsie qui n'a montré aucun signe d'agression. Mohamad Mat Yusop, le chef de la police de l'Etat malaisien de Negeri Sembilan, où avait été retrouvé le corps jeune fille, a déclaré à l'AFP que les démarches administratives pour permettre le rapatriement de sa dépouille à Londres, où vivait l'adolescente de 15 ans avec sa famille, étaient en cours.





Les parents de Nora Quoirin ont estimé que les résultats de l'autopsie "livrent des informations qui aident à comprendre les causes de la mort", selon un communiqué diffusé par leur avocat malaisien. Ils estiment cependant que leur fille "est décédée dans des circonstances extrêmement complexes", et espèrent toujours obtenir "davantage de réponses à (leurs) nombreuses questions". "Nous allons ramener Nora à la maison, où elle sera enterrée à proximité de ses familles de France et d'Irlande", ont-ils ajouté.

D'après les résultat d'autopsie présentés par les autorités, l'adolescente de 15 ans, qui souffrait d'un trouble mental, est probablement morte après avoir passé une semaine dans la jungle d'une "hémorragie aux intestins due au fait de ne pas avoir mangé", ainsi que d'un "stress extrême". La police a précisé que son corps ne présentait aucune trace d'agression ou d'enlèvement. Le vice-premier ministre malaisien, Wan Azizah Wan Ismail, a rencontré vendredi les proches de l'adolescente. "C'est très triste. Sa mort est tragique et je souhaite adresser de mes condoléances à la famille", a-t-il déclaré devant la presse. Nora Quoirin était atteinte d'holoprosencéphalie, une malformation du cerveau. Elle disposait d'une expression orale limitée et n'était capable d'écrire que quelques mots.





Nora avait disparu dans la nuit du 3 au 4 août, juste après être arrivée avec sa famille pour des vacances dans le complexe hôtelier Dusun Resort, à 70 kilomètres environ au sud de la capitale, Kuala Lumpur.