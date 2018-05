Décès de R. Lee Ermey, sergent instructeur de "Full Metal Jacket"

(Belga) L'acteur américain R. Lee Ermey, connu pour son rôle du sergent Hartman dans le Full Metal Jacket de Stanley Kubrick, en 1987, est mort dimanche à l'âge de 74 ans, a annoncé son agent. Cet ancien Marines, qui avait combattu durant 14 mois au Vietnam, a succombé à la suite d'une pneumonie.

Sa performance dans Full Metal Jacket en sergent instructeur brutal et sadique formant des jeunes recrues pour le Vietnam lui avait valu d'être nommé pour un Golden Globe du meilleur second rôle, rappellent les médias américains. Avant cela, il avait été conseiller technique pour Apocalypse Now, dans lequel il joue brièvement le rôle d'un pilote d'hélicoptère. Né dans le Kansas, l'ancien militaire avait consacré quatre décennies au métier d'acteur. Il a aussi prêté sa voix à un des petits soldats en plastique de la série Toy Story et est encore apparu dans les Simpsons et X-Files. Vincent D'Onofrio, qui jouait dans le film de Kubrick le rôle du soldat Leonard Lawrence, alias Baleine, a commenté l'annonce du décès via Twitter. "Ermey était au-dessus du lot. La nouvelle me rappelle tous les merveilleux souvenirs du temps passé ensemble."