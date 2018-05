Décès de Reggie Lucas, producteur de Madonna

(Belga) Le guitariste et producteur Reggie Lucas, qui a joué notamment avec Miles Davis et collaboré avec Madonna, est décédé samedi dans un hôpital new-yorkais des suites de complications dues à une maladie cardiaque, annonce lundi le New York Times qui cite la fille du musicien. Il avait 65 ans.

Reggie Lucas était né dans le quartier du Queens, à New York. Adolescent, il a joué de la guitare dans le groupe de la légende du jazz Miles Davis. Au début des années '80, il fut le co-producteur du premier album, à succès, de Madonna (1983). Ce vainqueur d'un Grammy award a par la suite mené une carrière solo tout en collaborant avec de nombreux musiciens et groupes. (Belga)