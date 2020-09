Décès de Ruth Bader Ginsburg - Cour suprême: Trump promet un nom "la semaine prochaine", probablement une femme

(Belga) Le président américain Donald Trump a déclaré samedi qu'il proposerait un nom "la semaine prochaine", "probablement" celui d'une femme, pour pourvoir le poste laissé vacant à la Cour suprême des Etats-Unis par le décès de la juge Ruth Bader Ginsburg.

"On aura un nominé très rapidement", a déclaré le président républicain avant de s'envoler pour un meeting de campagne en Caroline du Nord. "Nous voulons respecter le processus. Je pense que cela va aller très vite", a-t-il ajouté, alors que l'opposition démocrate lui demande de ne pas nommer de nouveau juge avant l'élection présidentielle du 3 novembre. "Ce sera très probablement une femme", a-t-il encore dit. "Si quelqu'un me demandait, je dirais qu'une femme serait la mieux placée", a-t-il poursuivi. "Le choix d'une femme serait assurément judicieux", a-t-il insisté. La juge Ginsburg, morte à 87 ans des suites d'un cancer du pancréas, était une championne de la cause féministe qui, avant même d'entrer à la Cour suprême, avait contribué à démanteler une série de discriminations légales pesant sur les femmes. (Belga)