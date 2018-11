(Belga) Le chanteur country Roy Clark est décédé jeudi des suites d'une pneumonie chez lui à Tulsa, dans l'Oklahoma, rapporte jeudi The Recording Academy.

Roy Clark est né en 1933 en Virginie. Il a appris à jouer de la guitare et du banjo lorsqu'il était enfant. Il a enregistré des succès comme "Yesterday When I Was Young" et "Come Live With Me". "La musique country perd l'un de ses musiciens les plus aimés", peut-on lire sur le site de The Recording Academy. (Belga)