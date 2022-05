Décès du dessinateur George Perez, figure des héros Marvel et DC

(Belga) Le dessinateur américain George Perez, figure des comics de super-héros Marvel et DC, est décédé à l'âge de 67 ans d'un cancer du pancréas, a annoncé samedi son entourage.

"George est parti hier paisiblement, chez lui avec à ses côtés celle qui était sa femme depuis 490 mois et sa famille", a écrit sur la page Facebook de l'artiste l'une de ses amies proches, Constance Eza. George Perez avait débuté chez Marvel dans les années 1970, travaillant notamment sur les Avengers et les Quatre Fantastiques. Le dessinateur s'était progressivement rapproché des éditions DC, grand concurrent de Marvel, pour lesquelles il a collaboré sur les "Jeunes Titans" et a contribué à relancer "Wonder Woman" à la fin des années 1980. "Ses contributions ont été déterminantes pour faire avancer et réinventer la longue et riche histoire de DC", a salué l'éditeur sur Twitter. "Notre famille chez Marvel pleure sa perte", a réagi son concurrent, soulignant l'importance de son travail "à travers tous les comics". George Perez avait annoncé prendre sa retraite en 2019 en raison de problèmes de santé.