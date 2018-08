Décès du sénateur américain John McCain - Cinq grandes dates de la vie de John McCain

(Belga) John McCain, décédé samedi à l'âge de 81 ans d'un cancer du cerveau, a passé plus de 35 ans en politique, après une carrière militaire interrompue par la guerre du Vietnam.

29 août 1936 John Sidney McCain, troisième du nom, naît dans la zone du canal de Panama. Son père est sous-marinier, son grand-père amiral. Il s'oriente naturellement vers une carrière militaire et devient pilote de chasse, après une formation à l'Académie navale d'Annapolis. 26 octobre 1967 L'avion de chasse de John McCain est frappé par un missile sol-air au-dessus d'Hanoï. Le pilote s'éjecte et est fait prisonnier. Des fractures aux deux bras et à la jambe droite sont sciemment mal ou pas soignées, et le militaire est battu et torturé au long de sa détention. Il est libéré le 15 mars 1973, après la fin de l'engagement américain au Vietnam. 2 novembre 1982 Après avoir quitté la Navy, John McCain, qui vient de divorcer et de se remarier, est élu dans l'Arizona à la Chambre des représentants. Quatre ans plus tard, il est élu sénateur, fonction à laquelle il sera réélu cinq fois. Son mandat actuel courait jusqu'en 2022. 4 septembre 2008 Après un échec aux primaires de 2000 contre George W. Bush, John McCain est investi candidat du parti républicain pour la Maison Blanche, contre le démocrate Barack Obama. Il choisit une gouverneure quasi-inconnue comme colistière: Sarah Palin. Le ticket républicain est largement battu en novembre suivant. 28 juillet 2017 Vers 1h30 du matin John McCain, à qui l'on venait de diagnostiquer une tumeur au cerveau, entre dans l'hémicycle du Sénat et vote, d'un geste du pouce, contre l'abrogation partielle d'Obamacare, la loi sur la santé de Barack Obama, torpillant une promesse centrale de Donald Trump. Le président américain est furieux.