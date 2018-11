Décès du trompettiste américain Roy Hargrove

(Belga) Le trompettiste américain Roy Hargrove, fréquent visiteur des festivals de jazz européens, est décédé à l'âge de 49 ans, a-t-il été annoncé samedi sur sa page Facebook.

"C'est avec grande tristesse et le coeur dévasté que nous faisons part de la disparition de Roy Hargrove le 2 novembre, à l'âge de 49 ans", est-il indiqué. Roy Hargrove avait percé très jeune, à la fin des années 1980, devenant l'un des chefs de file du mouvement néo-bop, une forme de jazz très rythmé qui a notamment influencé le R&B et le hip-hop. Selon son agent Larry Clothier à la radio NPR, il a eu un infarctus, après une hospitalisation liée à des problèmes de reins, l'artiste ayant été sous dialyse durant de longues années. Il avait remporté au cours de sa carrière deux Grammys, en 1998 et 2003, notamment pour une collaboration avec le pianiste Herbie Hancock. (Belga)