Décès suspect d'un enfant dans un centre d'asile - "Ce qui est arrivé est dramatique"

(Belga) La ministre de l'Asile et de la Migration Maggie De Block était abasourdie, mercredi soir, après avoir appris le décès suspect d'un enfant de neuf ans dans le centre d'asile de Broechem (Ranst). "Ce qui est arrivé est dramatique", a-t-elle dit. "Il n'y a pas de mots pour cela".

La ministre a ajouté que l'enquête était dans les mains de la police et de la Justice et qu'elle espérait que les circonstances du drame seront rapidement éclaircies. "Les coupables seront punis", clame-t-elle. "Je suis la situation de près en collaboration avec Fedasil (l'agence responsable de l'accueil des réfugiés) et nous nous occupons de l'accompagnement de la mère et de la famille. Perdre un enfant pour une mère, et de cette manière, est la pire des choses". Les collaborateurs du centre sont très choqués par les évènements, selon la ministre. (Belga)