Déclarée morte, une petite fille de 3 ans se réveille lors de ses propres funérailles au Mexique

Selon le journal mexicain El Universal, Camila Martínez, un fillette de 3 ans, a choqué ses parents lorsqu'elle s'est réveillée pendant ses funérailles après que les médecins d'un hôpital de l'État de San Luis Potosí, dans le centre du Mexique, ont déclaré qu'elle était morte de déshydratation.



La famille de l'enfant accuse maintenant le personnel de l'hôpital de Salinas de Hidalgo de négligence.



La petite fille souffrait de maux d'estomac, de vomissements et de fièvre lorsque sa mère, Mary Jane Mendoza, l'a emmenée chez un pédiatre à Villa de Ramos, la ville natale de la famille, le 17 août, rapporte le journal El Universal, relayé par le Daily Mail.



Le médecin aurait recommandé que la petite fille soit emmenée à l'hôpital de l'État de San Luis Potosí, dans le centre du Mexique, pour y être traitée pour déshydratation.



Selon le journal, les médecins ont placé une serviette froide sur son corps pour faire baisser sa température et ont placé un oxymètre de pouls sur l'un de ses doigts pour surveiller son taux d'oxygène.



Camila est sortie de l'hôpital avec une ordonnance de paracétamol - qui traite la douleur et la fièvre - mais son état a continué à se détériorer au fil de la journée. Elle a été examinée par un autre médecin qui a demandé à sa mère de lui donner des fruits et de l'eau et lui a prescrit un autre médicament.



Malgré les médicaments et les conseils des experts médicaux, la petite fille a continué à vomir. Ses parents inquiets l'ont emmenée voir un autre docteur, qui a suggéré de l'emmener aux urgences.



Camila a été réadmise à Salinas entre 21 et 22 heures. "Ils voulaient lui donner (une thérapie intraveineuse). Ils ont mis beaucoup de temps à lui mettre de l'oxygène", a déclaré sa mère. "Ils ne l'ont pas mis sur elle parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver ses petites veines, finalement, une infirmière s'en est chargée."



Après une dizaine de minutes, la perfusion a été retirée de la petite fille, qui a ensuite été emmenée pour se reposer. "Elle me serrait encore dans ses bras, ils l'ont emmenée et m'ont dit : "Vous devez la laisser reposer en paix"", s'est souvenue la mère éplorée.



La mère a ensuite été séparée de sa fille malade dans une pièce séparée et fermée à clé. Elle a pu sortir, mais n'a toujours pas pu entrer dans la pièce où sa fille se trouvait. Camila a ensuite été déclarée morte de déshydratation.



Le lendemain, les amis et la famille assistent aux funérailles de la petite Camila, lorsque la mère remarque que la vitre du cercueil s'embue. D'autres personnes présentes aux funérailles ont dit à la mère désemparée qu'elle devait avoir des hallucinations et l'ont dissuadée d'ouvrir le cercueil.

Cependant, la grand-mère paternelle de Camila s'est précipitée pour regarder de plus près lorsqu'elle a remarqué que les yeux de Camila bougeaient et a découvert avec stupeur qu'elle avait un pouls.



Camila a été ramenée en ambulance à l'hôpital de Salinas, où les médecins ont tenté en vain de la ranimer et l'ont déclarée à nouveau morte - cette fois à cause d'un œdème cérébral (gonflement du cerveau).



"C'est vraiment là que mon bébé a été tué. Nous sommes dévastés parce que ma fille était une personne très heureuse, elle s'entendait avec tout le monde", a déclaré Mendoza.



Le premier certificat de décès obtenu par ses parents mentionnait comme cause de la mort de Camila une simple déshydratation, tandis que le second notait une déshydratation, un œdème cérébral et une défaillance métabolique.



"Ce que je veux vraiment, c'est que la justice soit rendue. Je n'en veux pas aux médecins qui ont pris des mesures extrêmes", a-t-elle déclaré. "Je demande seulement que les médecins, les infirmières et les directeurs soient changés pour que cela ne se reproduise pas".



Cette affaire fait l'objet d'une enquête du procureur général de l'État de San Luis Potosí, Jose Luis Ruiz, qui a confirmé qu'une autopsie était en cours.