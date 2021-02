Déclarer son amour avec un cafard? C'est possible au zoo du Bronx

Les roses fanent, les chocolats sont un peu clichés, mais un cafard en cadeau pour la Saint Valentin? Le zoo du Bronx, à New York, propose de baptiser une blatte siffleuse de Madagascar en l'honneur de l'être aimé. "On ne trouve pas toujours les mots justes mais on peut toujours donner quelques frissons: nommez un cafard pour la Saint Valentin, car les cafards... c'est éternel", avance le zoo sur son site internet.



Moyennant 15 dollars, on peut ainsi offrir à son amoureux/amoureuse -- voire à un(e) ex -- un certificat montrant qu'un cafard porte désormais son nom.

Généralement très impopulaires



Le zoo new-yorkais, qui a lancé ces certificats en 2011 et les propose depuis chaque année pour la Saint Valentin, célèbre de multiples façons cette espèce de cafard endémique à l'île de Madagascar: sa boutique en ligne propose ainsi des cafards en peluche à 35 dollars ou des visioconférences permettant de "rencontrer" un cafard de Madagascar et de parler à des experts de l'insecte, pour 60 dollars. Tous ces produits inspirés des cafards affichaient "épuisés" vendredi.



Si les cafards sont généralement très impopulaires, cette espèce-là -- dont la taille peut atteindre 10 cm -- pénètre rarement dans les maisons, et sert même parfois d'animal de compagnie, comme le montrent les nombreux conseils d'élevage prodigués sur internet.

Coronavirus en Belgique: où en est l'épidémie ce samedi 13 février ?