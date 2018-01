Découverte d'un fossile de chauve-souris GÉANTE en Nouvelle-Zélande

Les restes fossilisés d'une chauve-souris fouisseuse qui vivait il y a des millions d'années ont été retrouvés en Nouvelle-Zélande, a annoncé jeudi une équipe internationale de scientifiques.

Ils appartiennent à une "super famille de chauve-souris qui vivait jadis sur les territoires méridionaux d'Australie, de Nouvelle-Zélande, d'Amérique du Sud et peut-être de l'Antarctique", a déclaré Sue Hand, de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud, auteure de l'étude.



Les dents et les os de l'animal, qui vivait il y a 16 à 19 millions d'années, ont été découverts près de St Bathans, au centre de l'Ile-du-Sud de la Nouvelle-Zélande, sur un site dans lequel travaillent les chercheurs depuis 16 ans.



L'animal faisait trois fois la taille d'une chauve-souris contemporaine et pesait 40 grammes, estiment-ils dans cette étude publiée par le journal Scientific Reports.



Cette chauve-souris est particulière car elle volait mais elle parcourait aussi le sol à quatre pattes, fouissant la couverture végétale à la recherche de nourriture.



Ses "dents spécialisées et sa grande taille suggèrent qu'elle avait un régime différent, qu'elle était capable de manger des végétaux mais aussi de petits vertébrés, un régime qui ressemble plus à celui de certaines de ses cousines sud-américaines. On ne voit pas cela aujourd'hui chez les chauve-souris d'Australasie", ajoute Mme Hand.







L'animal a été baptisé Vulcanops jennyworthyae, du nom de Jenny Worthy, la scientifique qui a retrouvé le fossile et Vulcain, dieu romain des volcans et du feu, en référence au caractère tectonique de la Nouvelle-Zélande.



"L'animal étrange figure parmi les fossiles les plus bizarres qu'on ait trouvés", a déclaré Alan Tennyson, membre néo-zélandais de l'équipe qui compte aussi des scientifiques australien, britannique et américain.



"Cette nouvelle chauve-souris est apparentée à la chauve-souris à queue courte de Nouvelle-Zélande, à des espèces australiennes disparues et aux vampires américains, ce qui suggère que les chauves-souris vivant au sol étaient auparavant plus répandues", a-t-il ajouté.



D'autres animaux disparus ont été retrouvés sur le site de St Bathans comme des espèces de sphénodon (reptiles), de moas (oiseaux non volants), des grenouilles, des perroquets, des pigeons, des tortues ou des crocodiles.



Il y a environ 500 millions d'années, les territoires d'Australie, de Nouvelle-Zélande, d'Amérique du Sud et de l'Antarctique étaient reliés, derniers vestiges du supercontinent Gondwana. Lorsque Gondwana s'est fragmenté, le rafraîchissement du climat et la formation de glace dans l'Antarctique ont fait que les chauves-souris fouisseuses d'Australasie se sont séparées de leurs soeurs sud-américaines, d'après les chercheurs.