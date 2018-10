Découverte d'un véhicule diplomatique saoudien abandonné dans un parking d'Istanbul

(Belga) Des enquêteurs turcs ont découvert lundi un véhicule portant une plaque d'immatriculation diplomatique saoudienne abandonné dans un parking d'Istanbul dans le cadre de l'enquête sur le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi, ont rapporté les médias turcs.

La berline noire portant la plaque d'immatriculation diplomatique "34 CC 1736", a été retrouvée dans un parking souterrain à Sultangazi, un district situé dans le nord d'Istanbul. Selon l'agence de presse étatique Anadolu, les enquêteurs ont demandé au consulat général d'Arabie saoudite ainsi qu'au parquet d'Istanbul l'autorisation de fouiller le véhicule. La chaîne de télévision d'Etat TRT diffusait les images du parking bouclé par un cordon de sécurité de la police, ajoutant que le véhicule en question y a été abandonné dans les jours ayant suivi le meurtre de Khashoggi. La TRT a par ailleurs publié la photographie d'un document qu'elle présente comme le certificat d'immatriculation du véhicule et qui indique que la voiture de marque Mercedes-Benz est enregistrée au consulat d'Arabie saoudite. Elle ajoute en outre que les enquêteurs ont obtenu les images de vidéosurveillance d'un autre véhicule diplomatique saoudien effectuant un arrêt de quelques minutes dans ce même parking dans les jours ayant suivi le meurtre de Khashoggi. Ce nouveau développement survient à la veille d'un discours du président turc Recep Tayyip Erdogan qui a promis des révélations. Khashoggi, un journaliste critique du pouvoir saoudien, a été tué le 2 octobre au consulat d'Arabie saoudite à Istanbul. D'après des responsables et des médias turcs, le corps du journaliste a été démembré après ce meurtre soigneusement prémédité et mis à exécution par une équipe de 15 personnes. Après avoir dans un premier temps affirmé que Khashoggi avait quitté le consulat vivant, Ryad a reconnu que le journaliste y avait été tué, tout en affirmant qu'il s'agissait d'une "opération non-autorisée" par le pouvoir. Les enquêteurs turcs sont à la recherche du corps de Khashoggi et ont notamment fouillé ces derniers jours la forêt de Belgrade, située non loin de Sultangazi. (Belga)