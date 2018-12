Découverte du plus grand diamant d'Amérique du Nord

(Belga) Le plus grand diamant jamais découvert en Amérique du Nord vient d'être mis au jour dans le nord du Canada, indiquent des médias américains et canadiens.

Le diamant jaune, d'un poids de 552 carats, a été découvert dans la mine de Diavik, à environ 220 kilomètres au sud du cercle polaire. Il a la taille d'un oeuf de poule. Le précédent plus grand diamant mis au jour dans cette partie-là de la planète l'avait également été au même endroit: il s'agissait de "Diavik Foxfire", avec un poids de 187,7 carats. Le plus grand diamant au monde (3.106 carats), "Cullinan", avait été trouvé en 1905 en Afrique du Sud. Il avait ensuite été divisé et une partie incorporée aux joyaux de la Couronne britannique.