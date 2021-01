Découverte majeure en Egypte: 50 sarcophages vieux de plus de 3.000 ans dévoilés au public (vidéo)

De nouveaux trésors archéologiques ont été mis au jour dans la nécropole de Saqqara, au sud du Caire. Une cinquantaine de sarcophages en bois du Nouvel Empire ont été retrouvés dans un puits funéraire. Un papyrus de 5m de long, des masques et des jeux en bois ont aussi été découverts.

Les autorités égyptiennes ont dévoilé au public, ce dimanche, de nouveaux "trésors" archéologiques dans la nécropole de Saqqara, en Egypte. Une cinquantaine de sarcophages du Nouvel Empire, vieux de plus de 3.000 ans, ont été mis au jour. Une découverte qui "réécrit l'histoire" de cette période. Ces nouvelles mises au jour dans la nécropole située au sud du Caire ont été effectuées près de la pyramide du roi Téti, premier pharaon de la VIe dynastie de l'Ancien Empire, par une équipe menée par le célèbre égyptologue Zahi Hawass.

"Cette découverte réécrit l'histoire de Saqqara et plus particulièrement l'histoire du Nouvel Empire, né il y a 3.000 ans", a assuré dimanche à l'AFP M. Hawass, avant d'ajouter que "70% (de cette nouvelle découverte) restent à explorer". Les sarcophages en bois, datant du Nouvel Empire (XVIe-XIe siècle avant J.-C.), ont été retrouvés dans un puits funéraire, selon M. Hawass, qui précise qu'un sarcophage en pierre a également été retrouvé dans un autre puits.

"Nous avons découvert un total de 22 puits funéraires", a-t-il dit à l'AFP. Parmi les découvertes dans ces puits figure celle d'un "soldat à côté duquel reposait sa hache de guerre", a-t-il précisé. L'égyptologue a ajouté que son équipe avait retrouvé "un papyrus d'environ 5 mètres de long contenant le chapitre 17 du livre des morts (...) des masques, des embarcations en bois, des jeux auxquels jouaient les anciens Egyptiens".





Les deux jeux retrouvés étaient placés dans les tombes pour permettre aux défunts de jouer dans l'au-delà, selon l'archéologue. M. Hawass estime qu'il s'agit d'une "découverte rare car la plupart des pièces retrouvées date du Nouvel Empire. A Saqqarah, c'est habituellement plutôt 500 avant J.-C."

Des découvertes "majeures"

Plusieurs de ces objets, ainsi que des cranes et des ossements humains, ont été présentés dimanche à la presse, alors que les fouilles se poursuivaient sur le site. Le ministère des Antiquités et du Tourisme avait révélé dès samedi soir dans un communiqué la teneur de ces découvertes, qu'il avait qualifiées de "majeures". Dans ce même communiqué, le ministère indiquait que "la mission a découvert le temple funéraire de la reine Nearit, épouse du roi Téti, déjà partiellement découvert ces dernières années".

Le site de Saqqara, qui se trouve à un peu plus de quinze kilomètres au sud des célèbres pyramides du plateau de Guizeh, abrite la nécropole de Memphis, la capitale de l'Egypte ancienne. Il est classé au patrimoine mondial de l'Unesco et est connu pour la célèbre pyramide à degrés du pharaon Djéser, la première de l'ère pharaonique. Ce monument, construit vers 2.700 avant J.-C. par l'architecte Imhotep, est considéré comme l'un des plus anciens à la surface du globe.

Les autorités espèrent inaugurer en 2021 le "Grand musée égyptien" près du plateau de Gizeh. L'Egypte espère que toutes ces découvertes et son nouveau musée re-dynamiseront le tourisme mis à mal par l'instabilité politique et les attentats après la révolution de 2011 qui a chassé Hosni Moubarak du pouvoir, et par la pandémie de Covid-19.

