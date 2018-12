Découvrez les coulisses des photos qui ont marqué 2018

Ce soir après le RTLinfo 19h, RTL-TVI vous propose l'émission spéciale rétrospective : "2018 comme vous l'avez vécue"

Au programme, Julie Denayer reviendra sur les 20 images fortes qui ont marqué l'année en compagne de ceux qui les ont prises. Attentats, catastrophes climatiques, bouleversements politiques et disparations de personnalités emblématiques mais aussi sauvetages miraculeux, prouesses sportives nationales et internationales, .... Elles ont souvent été prises par des amateurs, mais parfois par des professionnels comme Bas Bogaerts, le photoreporter qui a pris ce cliché des sympathisants de l'extrême-droite fêtant la victoire de leur parti à Ninove.







Selon lui, l'homme fait-il réellement un salut nazi sur son cliché ? "Non, pas vraiment. Tous ces gars-là, ils ont levé les bras comme on le fait dans le football. Pour moi c'est vraiment un salut de victoire. J'ai fait une photo d'un groupe de jeunes gars qui étaient en fait aussi des hooligans et qui fêtaient la victoire de Forza Ninove, parti raciste d'extrême-droite."