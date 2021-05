Découvrez les premières images du rassemblement mondial pour les libertés au Bois de la Cambre (VIDEO)

Vers 13h30 ce samedi, quelques centaines de personnes se sont rassemblées dans le calme au Bois de la Cambre. Quelques heures avant le début de "La Boum Test", des manifestants se sont rejoints pour entamer une marche pacifique en marge de la "World Wide Demonstration for Freedom", soit en français, rassemblement mondial pour la liberté.

Cette marche a pour but de "montrer notre désapprobation aux mesures actuelles et futures. Une marche pour revendiquer nos libertés", peut-on lire sur Facebook. "Nous comptons sur vous pour l'ambiance. Musique, chant, hauts-parleurs, instruments de musique, mégaphones, guitare, accordéon, fanfare ou groupe de percussion. Nous vous laissons le soin de l'organiser. Plus il y a de musique, plus il y a d'ambiance. Surprenez-nous", voit-on sur leurs réseaux.

Malgré la pluie, des centaines de personnes se sont quand même donné rendez-vous à 13h45 au kiosque "Woodpecker" du Bois de la Cambre pour débuter la marche dans la joie et la bonne humeur sur fond de percussions et chants. Une ambiance familiale et joviale règne pour l'instant au Bois.

Un rassemblement qui a lieu partout dans le monde au même moment

La marche doit se tenir au même moment dans le monde entier au son de "Danser encore" de Ashka, devenu hymne pour la liberté. Des rassemblements sont prévus au même moment partout en Europe, en Angleterre, aux Etats-Unis, en Afrique du Sud et même en Nouvelle-Zélande.