Défilés déguisés sur un perron américain pour affronter le virus avec gaieté

Sur le perron d'une maison de Virginie, devenue une scène improvisée avec l'arrivée de la pandémie de coronavirus aux Etats-Unis, défilent chaque jour des personnages hauts en couleur, afin de remonter le moral des habitants confinés tout en les incitant à rester chez eux.

Au début, Erin Kemble voulait simplement amuser ses jeunes cousins en se déguisant en héros de la pop culture ou de films célèbres. Elle cherchait aussi à s'occuper après la fermeture de l'entreprise de restauration pour laquelle elle travaillait.

Mais le projet désormais vieux d'un mois a largement dépassé les frontières de sa maison, située en banlieue de Washington, avec des messages arrivant d'Arizona ou même de Tokyo.

Tout a commencé avec un costume de cochon, accompagné d'une pancarte "ce petit cochon est resté à la maison", en référence à une chanson connue des petits Américains, et dont l'image a fini par recueillir 30.000 "like" sur les réseaux sociaux.

Erin Kemble a maintenant un véritable atelier où réfléchir à ses prochaines créations, souvent réalisées grâce à de vieilles affaires ou même une petite piscine en plastique.

"Je pourrais faire ça pour le restant de mes jours", sourit-elle.

Chaque personnage est accompagné d'un message incitant à respecter les mesures prises pour limiter la propagation de l'épidémie de coronavirus, comme se laver les mains.

"E.T. reste à la maison", proclamait ainsi la pancarte accompagnant le célèbre extraterrestre. "Je suis juste là!", plaisantait celle placée à côté du déguisement de Charlie et ses pulls aux rayures rouges et blanches, des célèbres livres-jeux "Où est Charlie ?".

Face à ce spectacle, les voisins acclament et les voitures klaxonnent. Dans le quartier, tout le monde semble avoir entendu parler du projet et connaître son compte Instagram, "Erinsporchpics".

Mais malgré la tournure joyeuse de l'exercice, Erin Kemble, qui a souffert de dépression, prend très au sérieux la nécessité pour chacun de garder le moral. "Continuez à vous parler, votre santé mentale est importante!", encourageait-elle ainsi sur l'un de ses messages.

Elle espère que ses créations permettront de donner le sourire à certains. En tout cas, "cela me garde saine d'esprit!", s'exclame-t-elle pour sa part.