Déjà qualifiés, l'Uruguay et la Russie vont se disputer la première place

Auteurs de sans-faute lors des deux premières journées, la Russie et l'Uruguay vont s'affronter pour décrocher la première place du groupe A de ce Mondial 2018. Les Russes, qui sont parvenus à marquer 8 buts en deux matches, partageant provisoirement la meilleure attaque du tournoi avec les Diables, auront évidemment l'avantage du terrain, lundi à Samara (16h). L'Uruguay, vainqueur deux fois 1-0, pourra compter sur son duo d'attaque Luis Suarez - Edinson Cavani pour mettre à mal l'arrière-garde russe.

Grâce à ses deux victoires convaincantes (5-0 contre l'Arabie Saoudite puis 3-1 contre l'Égypte), la 'Sbornaïa' de Stanislav Tchertchessov peut se contenter d'un partage contre la phalange sud-américaine grâce à une meilleure différence de buts. Contre les Uruguayens d'Oscar Tabarez, bien organisés et habitués à ce type de rendez-vous, l'opposition sera toute autre pour le pays hôte. La 'Celeste' n'a pas encore donné toute sa mesure dans ce tournoi, mais elle a remporté ses deux premiers matches sans grand mal. Lundi, les doubles champions du monde (1930 et 1950) auront à cœur de retrouver leur efficacité offensive et ainsi terminer premiers. En effet, le vainqueur du groupe A évitera celui du groupe B (Espagne, Portugal ou Iran) en huitièmes de finale. La 'Celeste' devra composer avec l'absence de José Gimenez. Le défenseur de l'Atletico Madrid, auteur de la tête du but vainqueur contre l'Égypte, est blessé au quadriceps. Côté russe, Alan Dzagoev (CSKA Moscou) sera aussi absent. Touché à la cuisse gauche lors du match d'ouverture, il avait déjà raté le duel contre l'Égypte. L'Arabie saoudite et l'Égypte joueront simultanément à Volgograd pour l'honneur. Les Pharaons, de retour dans un Mondial après 28 ans d'absence, partent favoris. L'attaquant vedette égyptien Mohamed Salah pourrait exploiter les largesses de la défense saoudienne.