Démission d'un second employé de la Maison Blanche, accusé de violences conjugales

David Sorensen, un employé de la Maison Blanche accusé de violences conjugales par son ex-femme, a démissionné vendredi dans la foulée du départ de Rob Porter, un conseiller de Donald Trump mis en cause par deux ex-épouses affirmant avoir subi des violences.

M. Sorensen, qui était chargé de rédiger des discours, a "nié les accusations et a démissionné", selon Raj Shah, porte-parole adjoint de la Maison Blanche. Selon une source proche, son poste ne nécessitait pas de vérification approfondie en matière de sécurité. Rob Porter, accusé par deux ex-épouses d'agressions physiques et d'abus psychologiques, avait lui aussi nié les allégations à son encontre. Mais le scandale entraine dans la tourmente le secrétaire général de la Maison Blanche John Kelly et la directrice de la communication de l'exécutif Hope Hicks. On reproche notamment à M. Kelly d'avoir été au courant du passé sulfureux de M. Porter, secrétaire du personnel de la Maison Blanche, et de l'avoir néanmoins laissé naviguer au plus proche de M. Trump bien que son passif ne lui eut pas permis d'obtenir un feu vert complet à l'issue de la vérification de sécurité à laquelle se soumettent les employés du 1600 Pennsylvania Avenue. Hope Hicks est pointée du doigt pour la gestion de la communication autour de cette affaire, à savoir un long silence jusqu'à ce que les accusations ne soient rendues publiques, d'autant qu'elle entretenait une relation avec l'intéressé. Autant de zones grises qui soulèvent depuis quelques jours les interrogations sur le climat éthique et le recrutement au sein de la Maison Blanche. Interrogé vendredi sur le départ de Rob Porter, Donald Trump a affirmé avoir été "surpris" lorsqu'il a appris la situation "récemment". "Mais nous lui souhaitons le meilleur. (...) C'est évidemment un moment difficile pour lui. Il a fait du très bon travail pendant qu'il était à la Maison Blanche", a souligné dans le Bureau ovale le milliardaire républicain, rappelant que son ancien conseiller "dit qu'il est innocent et je pense qu'il faut s'en souvenir".