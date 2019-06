Démission du directeur du Musée juif de Berlin après un tweet controversé

Le directeur du Musée juif de Berlin, Peter Schäfer, a démissionné vendredi alors que son établissement est pris dans une polémique après un tweet controversé sur la campagne de boycott pro-palestinienne BDS.

M. Schäfer a remis sa démission à la ministre de la Culture Monika Grütters "pour éviter de nouveaux préjudices au Musée juif de Berlin", a indiqué ce dernier sur son site.

Si aucune raison précise pour ce départ n'a été donnée, le responsable était sous pression depuis plusieurs jours, après que son service de presse a recommandé dans un tweet la lecture d'un article critique de la décision en mai du parlement allemand de considérer comme "antisémites" les méthodes du mouvement BDS.

Le BDS (Boycott Désinvestissement Sanctions), fondé en 2005, est une campagne mondiale de boycott économique, culturel ou scientifique d'Israël destinée à obtenir la fin de l'occupation et de la colonisation des Territoires palestiniens.

Nombre de résponsables israëliens mais aussi allemands la jugent antisémite, ce dont cette campagne se défend avec véhémence.

La porte-parole du musée qui avait rédigé le tweet a par ailleurs été remerciée avec effet immédiat pour avoir enfreint la règle de neutralité d'un établissement financé par des fonds publics, a indiqué vendredi le quotidien Süddeutsche Zeitung.

Les questions liées à l'antisémitisme et à Israël restent extrêmement sensibles en Allemagne, dont l'identité est fondée notamment sur la repentance pour l'Holocauste et le nazisme.

La résurgence de l'antisémitisme ces dernières années, sur fond de percée de l'extrême droite et d'arrivée de centaines de milliers de réfugiés du monde arabe selon les autorités, fait régulièrement les gros titres.

- pas un porte-parole d'Israël -

Peter Schäfer avait d'abord expliqué que les intentions de son service de presse étaient bonnes.

"Le tweet était pensé comme une contribution à la discussion: +Lisez ceci, c'est intéressant+", a-t-il expliqué à l'hebdomadaire Der Spiegel mercredi, précisant que le Musée devait être un lieu d'invitation à la discussion et au dialogue.

Il a toutefois reconnu que la formulation utilisée était malheureuse et qu'il en aurait demandé une autre si on lui avait montré le texte avant publication.

Après le tweet, le Conseil central des Juifs d'Allemagne avait tiré mardi à boulets rouges sur le musée juif, une véritable institution inaugurée en 2001 et très populaire auprès des touristes et des Berlinois.

"La coupe est pleine. Le musée juif de Berlin a semble-t-il perdu tout contrôle. Dans ces circonstances, il faut se demander si le qualificatif de +juif+ est encore approprié", avait écrit sur Twitter le Conseil, auprès duquel M. Schäfer affirme s'être excusé.

Mais le directeur du musée avait aussi insisté auprès du Spiegel que l'institution avait vocation à raconter "l'histoire, la culture et la religion du judaïsme en Allemagne" mais qu'elle n'était pas "porte-parole" de la communauté juive, "et encore moins de l'Etat d'Israël".

- "une stupidité de ma part" -

La presse allemande relève que le musée a essuyé des critiques répétées d'Israël en raison de son positionnement jugé anti-israélien.

En mars, M. Schäfer avait déclenché un tollé en accueillant dans son musée l'attaché à la Culture iranien, Seyed Ali Moujani, pour discuter d'une possible exposition de tonnes de photos d'archives de juifs iraniens, relève la Süddeutsche Zeitung.

L'ambassade iranienne a ensuite indiqué sur son site que M. Schäfer avait convenu avec son invité que l'assimilation de l'antisionisme à l'antisémitisme "devait être examinée de près". Citation supprimée à la demande du Musée juif.

"C'était une stupidité de ma part que de l'accueillir", a concédé M. Schäfer au Spiegel.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a aussi vivement critiqué le Musée juif récemment en raison de son exposition "Welcome to Jerusalem" (bienvenue à Jérusalem, en français), qu'il jugeait hostile à Israël et pro-palestienne.

Le gouvernement allemand a ignoré la demande de M. Netanyahu de retirer son soutien au musée, rappelle la Süddeutsche Zeitung.

M. Schäfer est remplacé dans l'immédiat par l'actuel gestionnaire du musée, Martin Michaelis.