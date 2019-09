Denise Tshisekedi, la première dame de la RDC en visite officielle chez Zentech

(Belga) Denise Nyakeru Tshisekedi, la première dame de la République démocratique du Congo, a visité jeudi la société liégeoise, Zentech. Cette entreprise est spécialisée dans la biotechnologie hautement performante en matière de diagnostic des pathologies apparaissant aux premiers stades de la vie.

En toute simplicité, la femme du président congolais, a visité les locaux de la société et a découvert les produits et technologies qui y sont développées, notamment les tests de dépistage de la drépanocytose. Dans le cadre de la Fondation Denise Tshisekedi, qui s'articule autour de 4 axes, la santé, l'éducation, l'autonomisation des femmes et la lutte contre les violences faites aux femmes, la première dame s'intéresse de très près aux innovations de cette entreprise. Les tests faciles et rapides mis au point par Zentech, peuvent déterminer si une personne est atteinte, ou non, de la drépanocytose en quelques minutes à l'aide d'une petite goutte de sang émanant du doigt du patient. Cette technique permettrait de renforcer la sensibilisation ainsi que le dépistage en République démocratique du Congo, troisième pays le plus frappé par cette maladie génétique au monde, après l'Inde et le Nigeria. 20 millions de Congolais, sont porteurs du gène drépanocytaire et peuvent transmettre la maladie à leurs enfants. Depuis 2016, l'entreprise Zentech possède un bureau permanent à Kinshasa. Elle y développe une batterie de trois tests. Ceux-ci visent à détecter les risques de drépanocytose, de déficience en G-6-PD et du dosage de la TSH chez les nouveau-nés. (Belga)