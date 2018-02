Dennis Edwards, la voix des Temptations sur "Papa Was a Rolling Stone", est mort

(Belga) Le chanteur Dennis Edwards, qui a fait partie du groupe américain The Temptations durant plus d'une décennie et interprété notamment le tube "Papa Was a Rolling Stone", est décédé jeudi, a indiqué à l'AFP un membre de son encadrement.

Membre de l'agence 21st Century Artists, qui représentait le chanteur, il n'a donné aucune précision sur le décès de l'artiste. Selon plusieurs médias américains, il se trouvait à Chicago, où il résidait. Dennis Edwards, qui allait fêter ses 75 ans samedi, avait rejoint en 1968 les Temptations, l'un des groupes emblématiques lancés par le promoteur Berry Gordy et son label Motown, qui existaient depuis 1961 et avaient déjà connu une série de succès. Issu de la chorale et du gospel, le natif de l'Alabama remplaçait David Ruffin, qui avait propulsé le groupe au sommet avec notamment "My Girl", dans un rôle de chanteur principal, avant son départ houleux. Son arrivée aura correspondu à l'évolution du style des Temptations, moins marqué par le gospel et davantage par les musiques émergentes de l'époque, le funk notamment. Leur titre le plus emblématique de cette nouvelle époque restera "Papa Was a Rolling Stone", morceau de bravoure de sept minutes sur la version single et douze minutes pour la version intégrale. Porté par des guitares, des cuivres, des violons et une ligne de basse obsédante, le titre se hissera au sommet des ventes de disques aux Etats-Unis en décembre 1972. Evoquant un père absent, le morceau témoignait également d'une évolution vers des textes plus en phase avec l'époque et les grandes sujets sociaux. Dennis Edwards quittera une première fois le groupe en 1977, pour tenter une carrière en solo, avant d'effectuer, plus tard, plusieurs autres passages au sein de la formation, le dernier de 1987 à 1989. Otis Williams, l'un des membres fondateurs des Temptations, s'est dit "très triste" d'apprendre le décès de "notre frère". "Nous sommes conscients de son extraordinaire contribution à l'héritage des Temptations." (Belga)