Depuis 2 ans, ces bénévoles de Dour remplissaient un conteneur de matériel pour le Sénégal: il est au fond de l'océan

La déception est énorme pour l'association Les enfants du Sénégal.

Les images du navire italien Grande America ont fait le tour du monde. Le bateau a coulé au large de La Rochelle la semaine dernière, avec ses 365 conteneurs.

Parmi eux, il y avait celui de la petite association douroise Les enfants du Sénégal. Depuis 2 ans, ils remplissaient ce conteneur de matériel scolaire et médical. Des bancs d'école et des crayons que les enfants sénégalais ne verront pas…

"Ça fait deux ans qu’on récolte du matériel. Depuis un an, on fait des caisses qu’on numérote, avec un inventaire… On a pleuré pendant deux jours", a expliqué Nicole Harmegnies, de l'association. "On avait un très grand conteneur, on en était si fiers", raconte la bénévole à La Province.

Ces dernières semaines, l'association avait mis les bouchées doubles pour que le conteneur soit prêt à partir d'Hambourg, direction Casablanca, puis Dakar. Mais le Grande America a coulé par 4.600 mètres de fond le lundi 11 mars.





Sur place malgré tout

La petite équipe de Dourois s'est tout de même envolée pour le Sénégal. Ils ne pourront pas réceptionner le conteneur mais grâce à un mouvement de solidarité de dernière minute, ils ne viendront pas les mains vides dans les écoles et les hôpitaux.

"Quand les gens ont appris le naufrage, ils nous ont donné des enveloppes avec de l’argent. Grâce à ça, on va acheter du matériel scolaire sur place et des sacs de riz qu’on va distribuer", a encore expliqué la bénévole.

Même si l'association est très déçue de ce triste coup du sort, ils vont donner un coup de pouce aux écoles sur place, sonder le besoins et dès leur retour en Belgique, ils relanceront les appels aux dons.