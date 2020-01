Depuis l'Iowa, Trump promet une victoire écrasante face aux "socialistes"

(Belga) "En novembre, nous battrons les démocrates socialistes!": Donald Trump a promis jeudi la victoire à une foule conquise dans l'Iowa où ses adversaires démocrates s'affrontent pour déterminer leur candidat à la présidentielle.

Depuis Des Moines, capitale de cet Etat agricole qui joue un rôle crucial dans la primaire démocrate, le président américain a dénoncé "la folie" de la "gauche radicale" et ironisé sur ses adversaires potentiels. "Nous gagnerons le grand Etat de l'Iowa, et si nous ne gagnons pas, ce sera un cauchemar pour vos exploitations agricoles", a-t-il lancé, pendant que la foule scandait "USA! USA! USA!" Coiffés des désormais célèbres casquettes rouge, ou de bonnets Trump afin de braver le froid de l'Iowa, nombre de ses supporters avaient fait la queue plusieurs heures avant le début du meeting. "Je l'adore!", expliquait Linda Moon, 72 ans. "J'en ai ras-le-bol de l'autre parti qui passe son temps à le démolir. Il n'est pas parfait (...) mais il fait vraiment de bonnes choses pour ce pays". Mettant en avant la vigueur de l'économie américaine, Donald Trump a martelé avoir accompli bien plus "que n'importe quel président" à ce stade. Son procès historique en destitution mené au Congrès américain? "Ils veulent annuler vos votes!", a-t-il lancé. En face, la plus grande incertitude pèse sur l'identité du candidat que les démocrates choisiront après un marathon de primaires, qui débute avec le coup d'envoi très attendu dans l'Iowa, lundi. Dans cet Etat rural peu peuplé, les sondages montrent les deux grands favoris dans un mouchoir de poche: l'ancien vice-président Joe Biden, représentant l'aile modérée du parti, et le sénateur indépendant Bernie Sanders, nettement plus à gauche. Signe que la course reste très ouverte: quelque 45% des électeurs de l'Iowa se disent prêts à changer d'idée le jour même du vote, selon l'institut de Monmouth University. Lundi prochain, dans une froide soirée, les électeurs démocrates de cet Etat voteront lors de caucus: des assemblées d'habitants qui désigneront leur candidat de prédilection en se regroupant par affinités dans une salle, à la vue de tous. Un curieux système qui rend toute prédiction encore plus compliquée qu'à l'accoutumée. Le procès en destitution visant Donald Trump ajoute à l'incertitude car cette procédure historique a provoqué une situation inédite. Au niveau national, c'est Joe Biden qui arrive en tête dans les sondages, devant Bernie Sanders et Elizabeth Warren. Le milliardaire Michael Bloomberg, quatrième, ne concourt pas dans l'Iowa, faisant l'impasse sur les premières primaires jusqu'au "Super Tuesday" du 3 mars, lorsqu'une quinzaine d'Etats voteront. (Belga)