Dernier hommage à Barbara Bush à Houston

(Belga) Plus d'un millier de personnes, dont quatre anciens présidents, ont assisté samedi à Houston (Texas) aux obsèques de Barbara Bush, ancienne Première dame des Etats-Unis décédée mardi à l'âge de 92 ans et qui fut le pilier d'une des plus grandes familles politiques du pays.

Elle laisse derrière elle son mari, George H. W. Bush, 93 ans et président de 1989 à 1993, cinq enfants dont George W. Bush président de 2001 à 2009, dix-sept petits-enfants et sept arrière-petits-enfants. Les anciens couples présidentiels démocrates Barack et Michelle Obama et Bill et Hillary Clinton, assistaient à la cérémonie dans l'église Saint-Martin de Houston, au Texas, retransmise en direct par les grandes chaînes de télévision. L'actuelle Première dame Melania Trump était aussi présente aux côtés des Obama pour représenter Donald Trump. Celui-ci a souhaité éviter des "perturbations" causées par les mesures de sécurité supplémentaires et par respect pour la famille Bush, selon la Maison Blanche. Il a toutefois assuré samedi sur Twitter être "en pensées et en prières avec toute la famille Bush". M. Trump a plusieurs fois critiqué les Bush, qui ne l'avaient pas soutenu alors qu'il était candidat à la présidentielle de 2016. Souffrante depuis plusieurs années de la thyroïde, la santé de Barbara Bush s'était récemment détériorée. Elle s'est éteinte mardi dans la maison familiale de Houston. L'ancienne Première dame incarnait la pudeur et l'élégance, par ses manières douces, ses cheveux blancs, son collier de perles et son style très guindé. Elle était également appréciée dans tous les camps politiques. Barbara Bush avait créé une fondation portant son nom qui lutte contre l'analphabétisme. Le convoi funéraire devait ensuite rallier College Station, à 140 km de Houston, où Barbara Bush sera enterrée sur le site de la Bibliothèque présidentielle de son époux. (Belga)