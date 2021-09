Dernière frappe américaine à Kaboul: le New York Times conteste la version de l'armée

(Belga) Le New York Times a publié vendredi une enquête contestant la version de l'armée américaine à propos de sa dernière frappe en Afghanistan, indiquant qu'elle pourrait avoir tué non un jihadiste à la voiture chargée d'explosifs, mais un employé d'ONG transportant des bidons d'eau.

Les Etats-Unis ont détruit le 29 août, dans une frappe aérienne par drone, un véhicule à Kaboul, affirmant qu'"il était chargé d'explosifs" et assurant avoir déjoué une tentative d'attentat du groupe Etat islamique. La famille du conducteur du véhicule, Ezmarai Ahmadi, avait indiqué à l'AFP, au lendemain de la frappe, que dix personnes, dont une majorité d'enfants, avaient été tuées. Selon le quotidien américain, qui se base sur des images de caméras de surveillance et sur des entretiens, les déplacements jugés suspects par l'armée américaine de Ezmarai Ahmadi le jour de la frappe correspondaient à une journée de travail ordinaire. Le NYT indique aussi, sur la base de vidéos de caméra de surveillance, que le coffre de la voiture était certainement rempli de bidons d'eau que l'homme rapportait chez lui. Le journal conteste aussi, sur la base d'entretiens avec des experts, la version de l'armée américaine selon laquelle la frappe aurait provoqué la détonation secondaire d'explosifs rangés dans le coffre du véhicule. Le porte-parole du Pentagone John Kirby, interrogé sur les révélations du NYT, a indiqué que l'enquête continuait et assuré que "aucune armée au monde ne s'attache autant (que celle des Etats-Unis) à éviter des victimes civiles." "La frappe se basait sur de bons renseignements, et nous continuons à croire qu'elle a empêché une menace imminente contre l'aéroport", a-t-il encore fait savoir dans une courte déclaration. L'attaque des Etats-Unis était intervenue quelques jours après qu'un kamikaze de l'EI eut déclenché une explosion massive à l'entrée de l'aéroport de Kaboul, tuant près de 100 Afghans ainsi que 13 membres des services américains. L'armée américaine a quitté l'Afghanistan le 30 août après vingt années de guerre. (Belga)