Des accusations contre Kevin Spacey à l'étude par le procureur de Los Angeles

Un dossier d'accusations portant sur des comportements sexuels inappropriés contre Kevin Spacey est à l'étude chez la procureure de Los Angeles Jackie Lacey, a indiqué à l'AFP son porte-parole mercredi.

"Notre bureau a reçu un dossier concernant Kevin Spacey de la part du shérif (du comté de Los Angeles) le 5 avril", a dit à l'AFP Greg Risling, se refusant à toute autre précision sur la nature des accusations.

D'après le site d'informations sur les célébrités TMZ, le dossier ne devrait toutefois pas donner lieu à des poursuites car il porte sur des faits remontant "aux années 90 et prescrits".

D'autres agressions ou faits de harcèlement présumés contre l'ex-vedette de "House of Cards" sont toutefois encore examinés à Londres ou Nantucket, une île huppée près de Boston (nord-est des États-Unis), où un jeune homme affirme que la star de "Usual Suspects" l'a agressé sexuellement.

A la suite de plus de dizaines d'accusations, l'acteur américain deux fois oscarisé a été débarqué par Netflix de la série "House of Cards" dont il tenait le premier rôle et a été expurgé du dernier Ridley Scott, "Tout l'argent du monde", remplacé au pied levé par Christopher Plummer.

Sa carrière hollywoodienne et théâtrale semble largement compromise.

Les dossiers contre Harvey Weinstein, le procureur déchu accusé d'avoir harcelé ou agressé sexuellement une centaine de femmes, ou celui contre l'acteur vedette Steven Seagal, "sont toujours à l'étude", a également indiqué M. Risling.