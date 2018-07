Des agences humanitaires attaquées au Soudan du Sud

(Belga) Des Sud-Soudanais furieux de n'avoir pas été engagés par des organisations humanitaires ont attaqué et pillé les locaux d'une dizaine d'entre elles dans ce pays ravagé par la guerre civile, a rapporté lundi le Haut commissariat de l'ONU aux réfugiés (HCR), faisant état de deux blessés.

Deux employés de l'agence ont été blessés dans les incidents lorsque "des manifestants ont pénétré de force dans l'enceinte du HCR et ont pillé les bureaux et résidences" dans le comté de Maban, dans le nord-ouest du pays, a précisé le HCR. L'agence de l'ONU a ajouté que des habitants de la région exigeaient d'être employés par les organisations humanitaires qu'ils accusaient d'avoir recruté du personnel extérieur. Les installations de dix autres agences humanitaires ainsi que le bureau de la Commission aux affaires des réfugiés, un organisme gouvernemental sud-soudanais, ont également été attaqués et pillés, selon le HCR qui condamne les violences "au cours desquelles deux employés de l'ONU ont été blessés". Les personnels humanitaires ont été fréquemment la cible de violences au Soudan du Sud depuis l'éclatement en décembre 2013 d'une guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts, près de quatre millions de déplacés et provoqué une crise humanitaire majeure. Une nouvelle tentative de rétablir la paix a été lancée en juin entre le président Salva Kiir et son rival, son ancien vice-président devenu chef de la rébellion Riek Machar. (Belga)