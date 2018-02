Des arbres couverts de neige et une mer de nuages créent un paysage enneigé féerique en Chine (vidéo)

Des arbres couverts de neige et une mer de nuages ont créé un paysage mystique au somment de la montagne Hengshan, proche de la ville d’Hengyang, en Chine jeudi. La neige a commencé à tomber vers 2h du matin dans la nuit de mercredi à jeudi sur le mirador Zhurongfeng situé à 1.200 mètres d’altitude.



Quand les touristes sont arrivés au point de vue, ils se sont retrouvés dans un paysage enneigé féerique avec une mer de nuage flottant en-dessous et au-dessus d’eux. Cependant, la neige a rendu l’ascension en voiture plus compliquée. De nombreux touristes ont donc décidé de gravir le chemin à pied.