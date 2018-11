Des attaques font six morts à Bagdad

(Belga) Des attaques à l'explosif dans différents quartiers majoritairement chiites de Bagdad ont fait six morts, dont cinq civils, et une vingtaine de blessés dimanche, ont indiqué des sources policières et médicales.

A Sadr City, dans l'est de Bagdad, deux civils ont été tués et huit blessés dans deux explosions, ont indiqué un officier de police et des médecins. Un explosif placé sous la voiture d'un fonctionnaire a tué son propriétaire dans le quartier de Saha, dans le sud-ouest de la capitale irakienne, ont-ils ajouté. Dans le nord de la capitale, dans le quartier d'al-Tarmiya, un soldat a été tué et deux blessés dans une attaque alors que dans le quartier Aden deux civils ont péri et six ont été blessés dans l'explosion d'une bombe près d'une gare routière. Toujours dans le nord de Bagdad, dans les quartiers d'al-Choala et d'al-Mechtal, sept civils ont été blessés par l'explosion de deux bombes dans deux bus, selon l'officier de police et les médecins. En décembre 2017, l'Irak a annoncé la "fin de la guerre" contre le groupe jihadiste Etat islamique (EI), chassé de la région de Bagdad mais aussi de l'ensemble des zones urbaines et peuplées qu'il contrôlait depuis 2014 en Irak. Des cellules djihadistes sont toutefois encore présentes dans le pays. (Belga)