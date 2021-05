Des B-52 américains survolent lundi le territoire des trente pays de l'Otan

(Belga) Des bombardiers stratégiques B-52 américains doivent survoler lundi les trente pays membres de l'Otan pour "démontrer l'engagement partagé envers la solidarité" entre alliés et le degré de préparation des forces de l'Alliance atlantique, a annoncé le quartier général de l'US Air Force en Europe (USAFE).

Il s'agira de la seconde édition d'un exercice baptisé "Allied Sky", après celle d'août dernier. L'exercice se déroule en deux phases: l'une en Europe et l'autre en Amérique du nord, a précisé l'US Air Force dans un communiqué. En Europe, des B-52H Stratofortress déployés à Moron (sud de l'Espagne) et des avions venus directement des Etats-Unis doivent voler en compagnie d'appareils de plus de vingt forces aériennes alliées. Dont des F-16 belges, a précisé la composante Air à l'agence Belga. "L'opération Allied Sky démontre notre engagement commun envers la solidarité de l'Otan, améliore l'état de préparation et offre des possibilités de formation visant à améliorer l'interopérabilité pour tous les équipages participant des États-Unis et de nos alliés de l'Otan", a souligné l'aviation américaine Allied Sky est la dernière itération des missions de routine de la BTF (Bomber Task Force) qui se sont déroulées sur le théâtre d'opérations européen depuis 2018, avec plus de 200 sorties coordonnées avec les pays alliés et les partenaires, selon l'USAFE. (Belga)