Des bâtiments détruits et des habitants terrorisés: nous nous sommes rendus dans la région de Kiev après le retrait des Russes

Une équipe de RTL INFO s'est rendue dans la région de Kiev. De nombreuses villes mais aussi villages portent les stigmates de l'offensive russe. Des bâtiments détruits et des habitants terrorisés.

La route vers Kiev débute de bon matin sur fond de carte postale d'un pays grenier à blé de l'Europe.

L'Ukraine cultive depuis 55 jours, soit le début de la guerre, la culture du checkpoint et des barrages. "A 60 kilomètres de Kiev, on découvre les premières traces visibles des combats", observe notre reporter Loïc Parmentier devant un entrepôt éventré dans la ville de Kalynivka.

Il y a également des maisons détruites ou encore un pont qui bloque l'entrée de l'autoroute.

Il y a quelques semaines, la zone était encore contrôlée par l'armée russe. Le chemin est désormais rouvert à la circulation et les Ukrainiens peuvent rentrer dans la capitale, même si parfois la tâche est rendue difficile.



Notre équipe décide alors de quitter l'autoroute et de traverser en voiture les villes et villages occupés par l'armée russe avant son retrait. Arrivée à Borodyanka, ville martyr qui a subie une pluie de bombardements. Aujourd'hui, la ville est libérée des Russes et les employés communaux s'activent derrière un immeuble calciné.

Nous rencontrons Valentina et son mari. Elle nous invite à voir les dégâts dans son foyer. C'est le début de la visite d'une maison victime de bombardements… ou plutôt ce qu'il en reste.

Ici, sa mère, sa sœur et sa fille enceinte ont survécu dans la cave avant de pouvoir enfin quitter la ville. "Je suis venue récupérer tout ce que l'on pouvait à la maison. C'est sale, c'est plein de poussières mais ce n'est pas grave", souffle Valentina. Pour les habitants de Borodyanka qui ont décidé de rester, ils sont à peu près 2.000, la vie n'est pas simple. Tous les jours, ils se rendent devant une église pour obtenir de l'eau et de la nourriture.



Notre route se poursuit et traverse la tristement connue ville de Boutcha. Nous arrivons ensuite à Irpin. Un cimetière de voiture nous intrigue. Des véhicules qui portent les stigmates de sanglants affrontements. Selon les autorités, ce sont des voitures de civils qui fuyaient la région.





Le pont d'Irpin est lui détruit. Kiev n'est plus qu'à une vingtaine de kilomètres...