Des bébés dans des cages en pleine rue à New York: la campagne CHOC pour sensibiliser au sort des migrants (vidéo)

Une nouvelle installation artistique a suscité quelques questionnements ce mercredi dans les rues de New York, aux Etats-Unis. Des cages contenant des mannequins de la taille d'un enfant ont été placés dans les rues de Manhattan et Brooklyn.

Les mannequins disposés dans la vingtaine de cages sont enveloppés dans des couvertures de papier ou d'aluminium. Des enregistrements audio sont également diffusés. On peut y entendre des enfants pleurer. Il s'agit de véritables enregistrements réalisés dans un centre de détention.

Ces installations font partie d'une campagne intitulée #NoKidsInCages. Elle a été mise en place par RAICES (Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services), une agence d'immigration à but non lucratif, et l'agence de publicité Badger & Winters. Le but ? Sensibiliser au sort des enfants et des autres migrants détenus à la frontière américaine avec le Mexique, et à la séparation de ces familles.

Les installations ont été stratégiquement placées devant des médias, des monuments de la ville et des lieux touristiques. Elles ont quasiment toutes été retirées par les autorités.