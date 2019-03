Des bébés éléphants secourus par des gardes forestiers en Thaïlande

Six bébés éléphants, séparés de leurs parents et coincés dans une fosse boueuse en Thaïlande, ont été secourus par des gardes forestiers, ont annoncé samedi les autorités.



C'est au hasard d'une patrouille dans un parc national situé à l'est de Bangkok que les gardes forestiers sont tombés mercredi sur ce groupe en difficulté, a expliqué à l'AFP le surintendant du parc, Prawatsart Chantheap.



"Notre équipe est arrivée avec les outils (jeudi matin) et a commencé à creuser autour de la fosse, afin de rendre ses pentes moins raides", a-t-il expliqué.Un troupeau de 30 éléphants adultes avait été repéré à proximité par les gardes forestiers."Nous pensons que les éléphanteaux étaient coincés depuis au moins deux jours car après leur sortie, leurs pattes étaient faibles", a précisé Prawatsart Chantheap.Les éléphants sauvages sont l'animal national de la Thaïlande. Ils vivent dans certaines parties du pays, mais leur nombre a diminué, passant d'un pic de plus de 100.000 en 1850 à environ 2.700 aujourd'hui.