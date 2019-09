Des Belges bloqués en Tunisie par l'annulation de vols Thomas Cook Belgique: Patrick doit "se débrouiller", Sophie "n'a pas de solution"

La faillite de Thomas Cook est bien visible chez nous, malgré les paroles rassurantes de la direction. Brussels Airlines a en effet décidé d'annuler deux vols aller-retour vers la Tunisie prévus aujourd'hui et affrétés exclusivement pour le tour opérateur.

La branche belge du voyagiste n'a pourtant toujours pas déposé le bilan, et affirmait encore lundi à ses clients que les voyages étaient assurés.

Brussels Airlines justifie ces annulations par la situation financière difficile de Thomas Cook Belgique, qui aurait des factures impayées (avec la crainte qu'elles ne soient jamais honorées si une faillite est finalement prononcée dans la filiale de notre pays).

Les voyageurs, eux, se retrouvent sans solution. Certains sont coincés en Tunisie: c'est le cas de Patrick, habitant de Grâce-Hollogne, qui nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous. Il devait partir de Djerba ce mardi, mais lundi soir il a appris que son avion ne décollerait pas.

"Je suis allé à la réception rendre les serviettes, comme on fait d'habitude en fin de vacances, et on m'a dit qu'il fallait que je paie mon séjour et que les avions étaient supprimés. Et qu'il fallait que je me débrouille pour trouver un avion pour retourner vers la Belgique. Ce qui fait que je me retrouve aujourd'hui, toujours à Djerba. J'attends une réunion qui parait-il aurait lieu à 10h du matin, alors que normalement à cette heure-là, je devais déjà être au-dessus de l'Italie en avion…", nous a-t-il confié.

Même genre de problème pour Sophie, qui est à Enfidha. "Notre représentant Thomas Cook est passé à notre hôtel ce soir (lundi) suite à l’appel de la réception de l’hôtel. L’annulation de notre vol de retour Enfidha - Brussel est confirmée mais pour l’instant et jusque demain (mardi) 11h du matin, nous n’avons encore aucune solution. A 11h, la réception est sensée recevoir des informations qu’elle nous transmettra", nous a-t-elle écrit.

Lorenzo, lui, est privé de vacances, mais n'y est pas coincé: "Tous les vols sont annulés pour la Tunisie avec Thomas Cook, c'est vraiment honteux de prévenir les gens à la dernière minute".

A noter que, théoriquement, un Fonds de Garantie propre au secteur des voyages organisés devrait intervenir pour couvrir tous les frais des voyageurs lésés. Mais il ne concerne que les voyages organisés, donc avec le trajet et le séjour, au moins.